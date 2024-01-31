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Два замминистра от правящей партии Японии хотят уйти в отставку из-за скандала

Два замминистра от правящей партии Японии хотят уйти в отставку из-за скандала В Японии еще два парламентских заместителя министра от правящей Либерально-демократической партии намерены уйти в отставку в среду на фоне финансового скандала.
Другие страны
31 января 2024 г. 10:05
Два замминистра от правящей партии Японии хотят уйти в отставку из-за скандала

В Японии еще два парламентских заместителя министра от правящей Либерально-демократической партии намерены уйти в отставку в среду на фоне финансового скандала.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на слушаниях в парламенте.

"Сегодня два парламентских заместителя министра заявили о намерении уйти в отставку. Я уточню это у них лично, после чего будет проведена необходимая процедура", - сказал он.

СМИ отмечают, что в отставку хотят уйти - парламентский заместитель министра общенациональных дел Такуо Комори и заместитель министра транспорта и госземель Рюсё Като. Выяснилось, что они также не указывали все средства, полученные от политических собраний, в своих финансовых документах.

Ранее Кисида извинился перед парламентариями за то, что в результате скандала со своими постами расстались четыре министра и шесть заместителей министра, и заявил, что чувствует свою ответственность за происшедшее. Он сообщил, что финансовые документы в связи с неуказанными "теневыми" суммами вынуждены были исправить более 37 депутатов от ЛДП: более 30 от фракции бывшего премьер-министра Синдзо Абэ и 7 - от фракции Тосихиро Никая.

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Версия на английском языке 2 Japanese vice ministers LDP's largest faction to resign over scandal

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