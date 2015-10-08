Два взрыва смертников в Нигерии, 14 погибших

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 14 человек погибли в двух взрывах, устроенных смертниками на северо-востоке Нигерии. Предполагается, что их организовала исламистская группировка "Боко Харам", хотя подтверждения этому нет.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что взрывы произошли в столице штата Йобе - Даматуру.

Как рассказывают очевидцы, в первом случае смертник ввязался в разговор в группе молодежи и затем взорвал себя. Во втором случае боевик пришел в дом и попросил всех членов семьи собраться для проповеди, после чего привел в действие взрывное устройство, убив 10 человек.

"Боко Харам" не раз совершала нападения в этом районе Нигерии. 3 октября два взрыва произошли в пригороде столицы страны Абуджи; тогда погибли 15 человек.