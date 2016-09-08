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    Два взрыва прогремело в столице Ливии рядом с правительственными зданиями

    Источниками обоих взрывов стали заминированные автомобили

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Два взрыва прогремели в ливийской столице Триполи рядом с правительственными объектами - зданием МИД и базой ВМС, где находится штаб-квартира правительства нацсогласия, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Источниками обоих взрывов стали заминированные автомобили. По предварительным данным, жертв нет.

    Созданное при поддержке ООН правительство нацсогласия Ливии начало работать в Триполи в марте 2016 года. Некоторые вооруженные группы, имевшие власть в городе, согласились сотрудничать с правительством, но парламент страны его так и не поддержал.

    Фото: TunisieNumerique

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