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    Два взрыва прогремели в Сомали

    Ни одна из группировок, действующих в регионе, пока не взяла на себя ответственность за инцидент

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Два взрыва прогремели в ночь на воскресенье в столице Сомали Могадишо, нападавшие открыли огонь по сотрудникам полиции с крыши отеля Сахафи. 

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

    "Вооруженные люди с пулеметами стреляют по нам с крыши отеля", - заявил представитель полиции Осман Али.

    Также два жителя столицы Сомали погибли, когда заминированный автомобиль протаранил ворота отеля Сахафи.

    Ни одна из группировок, действующих в регионе, пока не взяла на себя ответственность за инцидент.

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