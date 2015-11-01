Два взрыва прогремели в Сомали

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Два взрыва прогремели в ночь на воскресенье в столице Сомали Могадишо, нападавшие открыли огонь по сотрудникам полиции с крыши отеля Сахафи.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

"Вооруженные люди с пулеметами стреляют по нам с крыши отеля", - заявил представитель полиции Осман Али.

Также два жителя столицы Сомали погибли, когда заминированный автомобиль протаранил ворота отеля Сахафи.

Ни одна из группировок, действующих в регионе, пока не взяла на себя ответственность за инцидент.