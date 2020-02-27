Два вице-президента Apple покидают компанию.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, Ник Форленза, отвечавший за промышленный дизайн, вышел на пенсию, а Дуко Пасмуйж, больше года назад покинувший должность вице-президента по операционной деятельности, сейчас обсуждает свой уход из компании.

Как отмечает Bloomberg, Форленза возглавлял группу, ответственную за производственные процессы и оборудование. Пасмуйж долгие годы помогал в организации производства одного из основных продуктов Apple - смартфона iPhone.

Представитель Apple никак не прокомментировал агентству информацию об уходе Форлензы и Пасмуйжа.