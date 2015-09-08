​Два туристических катера столкнулись в штате Флорида, пострадал 21 человек

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Два туристических катера столкнулись сегодня в Национальном парке Эверглейдс (штат Флорида), в результате чего пострадал 21 человек.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Как отметили в пожарной службе, на борту судов находились в общей сложности 50 человек. Из них 21 человек получил небольшие травмы. Все пострадавшие госпитализированы.

Инцидент произошел из-за несогласованности действий капитанов катеров.