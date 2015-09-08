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    ​Два туристических катера столкнулись в штате Флорида, пострадал 21 человек

    Инцидент произошел из-за несогласованности действий капитанов катеров

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Два туристических катера столкнулись сегодня в Национальном парке Эверглейдс (штат Флорида), в результате чего пострадал 21 человек.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

    Как отметили в пожарной службе, на борту судов находились в общей сложности 50 человек. Из них 21 человек получил небольшие травмы. Все пострадавшие госпитализированы.

    Инцидент произошел из-за несогласованности действий капитанов катеров.

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