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Два терминала парижского аэропорта Орли эвакуировали из-за угрозы взрыва

Два терминала парижского аэропорта Орли эвакуировали из-за угрозы взрыва Французская полиция эвакуировала пассажиров из двух терминалов парижского аэропорта Орли после анонимного сообщения о заложенной бомбе.
Другие страны
26 августа 2024 г. 03:22
Два терминала парижского аэропорта Орли эвакуировали из-за угрозы взрыва

Французская полиция эвакуировала пассажиров из двух терминалов парижского аэропорта Орли после анонимного сообщения о заложенной бомбе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Le Parisien.

Источник в полиции рассказал, что неизвестный позвонил в полицию и утверждал, будто заложил бомбу в туалете аэропорта. В результате полиция решила превентивно эвакуировать всех пассажиров из терминалов 2 и 3. Никаких взрывных устройств пока не обнаружено.

Ранее в этом же аэропорту произошел похожий случай. Неизвестный сообщил, что заложил бомбу в самолет авиакомпании Transavia, готовившийся вылететь в Монпелье. Всех пассажиров с борта эвакуировали и отвезли его в отдаленный ангар. После трех часов обысков найти взрывчатку не удалось.

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