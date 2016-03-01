Два сотрудника консульства США погибли в Пакистане

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Два сотрудника американского консульства в Пакистане, являющиеся местными жителями, а также охранявшие их солдаты погибли в результате взрыва.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, выступая в госдепартаменте.

"Мы потеряли двух местных сотрудников в Пешаваре, которые работали там на наше консульство. Они занимались уничтожением плантаций растений, используемых для создания наркотических средств", - отметил он.

По словам Керри, пакистанцы и "несколько охранявших их солдат" погибли из-за взрыва самодельной бомбы.