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    Два сотрудника консульства США погибли в Пакистане

    Госсекретарь США Джон Керри сообщил, что причиной гибели стал взрыв самодельной бомбы

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Два сотрудника американского консульства в Пакистане, являющиеся местными жителями, а также охранявшие их солдаты погибли в результате взрыва. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, выступая в госдепартаменте.

    "Мы потеряли двух местных сотрудников в Пешаваре, которые работали там на наше консульство. Они занимались уничтожением плантаций растений, используемых для создания наркотических средств", - отметил он.

    По словам Керри, пакистанцы и "несколько охранявших их солдат" погибли из-за взрыва самодельной бомбы.

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