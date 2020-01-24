Два случая возможного заражения коронавирусом зарегистрированы в Испании, идет проверка.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в пятницу представитель министерства здравоохранения страны.

"Сейчас в Испании есть люди, которые приехали из Уханя и у которых проявились симптомы. Есть один случай, будут отправлены анализы – но вероятность инфекции очень низкая. Есть другой случай, который исследуется", - сообщил журналистам директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения министерства Фернандо Симон. Он оценил вероятность, что эти люди заражены коронавирусом, как "очень низкую", добавив, что у них, скорее всего, простуда или грипп.