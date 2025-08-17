Два штата отправили нацгвардию в Вашингтон

Южная Каролина и Огайо отправят войска нацгвардии в Вашингтон в поддержку указа президента США Дональда Трампа об "установлении правопорядка" в столице, сообщили губернаторы штатов.

Как передает Report, со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили губернаторы штатов.

"Губернатор Генри Макмастер сегодня санкционировал отправку 200 бойцов национальной гвардии Южной Каролины в Вашингтон, округ Колумбия. Гвардейцы будут поддерживать деятельность федеральных правоохранительных органов в соответствии с указом президента Дональда Трампа о восстановлении закона и порядка в округе Колумбия", — говорится в заявлении местных властей.

Глава Огайо Майк Деуайн, в свою очередь, пообещал отправить 150 гвардейцев.