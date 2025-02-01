Два рыболовных судна сели на мель на юге Кореи, один человек погиб

Два рыболовных судна с 15 членами экипажа на борту в субботу сели на мель у курортного острова Чеджудо на юге Республики Корея.

Два рыболовных судна с 15 членами экипажа на борту в субботу сели на мель у курортного острова Чеджудо на юге Республики Корея.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

Около 9:24 по местному времени в береговую охрану поступило сообщение о том, что два рыболовных судна сели на мель в водах у острова Чеджудо.

Из них 12 человек были спасены, трое пропали без вести. Позднее один человек погиб.

"Среди спасенных 50-летний капитан 32-тонного судна. У него случилась остановка сердца, по пути в больницу врачи провели сердечно-легочную реанимацию, но позже мужчина скончался", - отмечает агентство.