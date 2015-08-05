В Хабаровском крае столкнулись два автобуса, 16 жертв

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В ДТП с рейсовыми автобусами под Хабаровском пострадали, по уточненным данным, 45 человек, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Авария произошла в 15:00 по местному времени на 125-м км трассы Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск: столкнулись два рейсовых автобуса маршрутов 301 и 304.

"На момент аварии в автобусах находилось 72 человека, в том числе 68 пассажиров и 4 водителя… Погибли 15 человек, один из них - ребенок. Также погиб водитель одного из автобусов. Трое детей находятся в тяжелом состоянии", - указано в релизе краевого УМВД.

По последним данным, водитель одного из автобусов выехал на полосу встречного движения, из-за чего и произошло столкновение. Оба водителя, предварительно, были трезвы.

Между тем, по данным источника РИА Новости в экстренных службах, погибли 16 человек, 21 госпитализирован.

В свою очередь власти Хабаровского края объявили четверг траурным днем в связи с крупным ДТП с двумя автобусами.