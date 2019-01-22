Два ребёнка ранены в результате стрельбы в Нидерландах

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Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Девушка 15 лет и двухлетняя девочка получили ранения в городе Хелмонд нидерландской провинции Северный Брабант, когда мужчина открыл стрельбу по машине.
Как передает Report, об этом пишет NL Times.
Как отмечается, девушка получила ранение в руку, а маленькая девочка — в ногу. После стрельбы с места происшествия скрылся автомобиль с подозреваемыми.
Позднее полиция задержала одного из предполагаемых напавших. Расследование инцидента продолжается.
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