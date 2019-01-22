Два ребёнка ранены в результате стрельбы в Нидерландах

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Девушка 15 лет и двухлетняя девочка получили ранения в городе Хелмонд нидерландской провинции Северный Брабант, когда мужчина открыл стрельбу по машине.

Как передает Report, об этом пишет NL Times.

Как отмечается, девушка получила ранение в руку, а маленькая девочка — в ногу. После стрельбы с места происшествия скрылся автомобиль с подозреваемыми.

Позднее полиция задержала одного из предполагаемых напавших. Расследование инцидента продолжается.