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    Два ребёнка ранены в результате стрельбы в Нидерландах

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Девушка 15 лет и двухлетняя девочка получили ранения в городе Хелмонд нидерландской провинции Северный Брабант, когда мужчина открыл стрельбу по машине.

    Как передает Report, об этом пишет NL Times.

    Как отмечается, девушка получила ранение в руку, а маленькая девочка — в ногу. После стрельбы с места происшествия скрылся автомобиль с подозреваемыми.

    Позднее полиция задержала одного из предполагаемых напавших. Расследование инцидента продолжается.

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