Два ребенка и две женщины скончались от отравления угарным газом во Владикавказе

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Два ребенка и две женщины скончались от отравления угарным газом в Владикавказе.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Двое детей двух и шести лет, а также их мать и тетя скончались от отравления угарным газом", - сказал представитель пресс-службы.

Назначена доследственная проверка. Об этом сообщили в следственном управлении следственного комитета РФ по республике.

"По предварительным данным, они отравились угарным газом от печки, которую использовали в качестве обогревателя", - говорится в сообщении.