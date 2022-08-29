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Два пилота Air France устроили драку в кабине самолета

Два пилота Air France устроили драку в кабине самолета Двое буйных пилотов авиакомпании Air France были отстранены от работы после того, как устроили драку во время полета в кабине.
Другие страны
29 августа 2022 г. 06:15
Два пилота Air France устроили драку в кабине самолета

Двое буйных пилотов авиакомпании Air France были отстранены от работы после того, как устроили драку во время полета в кабине.

Как передает Report со ссылкой на La Tribune, причиной драки послужил отказ одного из них выполнять приказы во время полета из Женевы в Париж.

Вскоре после взлета началась потасовка. Бортпроводники услышали шум в кабине самолета и вмешались, чтобы разнять их.

Один из членов экипажа был вынужден провести остаток полета, сидя позади недовольных пилотов, чтобы предотвратить повторную драку.

Представитель Air France назвал драку в кабине пилотов "абсолютно неуместным поведением".

Авиакомпания подтвердила, что во время инцидента на Airbus A320 в июне прошлого года произошел "спор" с обменом "неуместными жестами". Однако об инциденте стало известно лишь сейчас.

Пилоты были отстранены от работы на время проведения расследования, согласно отчету Управления по расследованию безопасности гражданской авиации Франции.

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Версия на азербайджанском языке “Air France” aviaşirkətinin təyyarəsinin uçuşu zamanı pilotlar arasında dava olub

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