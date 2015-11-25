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    Два мощных землетрясения произошли в восточной части Перу

    Подземные толчки ощущались сразу в нескольких населенных пунктах Перу и Бразилии

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Перу, вблизи границы с Бразилией, в среду произошли два землетрясения магнитудой 7,5 и 5,9 балла. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, очаг первого землетрясения магнитудой 7,5 баллов залегал на глубине 602 км, в 296 км к северо-западу от города Пуэрто-Мальдонадо, в департаменте Мадре-де-Дьос. 

    Очевидцы сообщают, что подземные толчки ощущались сразу в нескольких населенных пунктах Перу и Бразилии. 

    Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

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