Два моряка из России погибли на борту судна под Варной в Болгарии

В Болгарии на борту судна "Милфорд" погибли два российских моряка. Инцидент произошел близ болгарского порта Варна.

В Болгарии на борту судна "Милфорд" погибли два российских моряка. Инцидент произошел близ болгарского порта Варна.

Как передает Report, об этом сообщает болгарский телеканал bTV Novonite.

"О гибели двух моряков, граждан России 32 и 58 лет, 3 июля сообщил капитан судна "Милфорд" под флагом Белиза, которое проходило близ порта Варны", - отмечает телеканал. Подробности и обстоятельства произошедшего пока не уточняются. В настоящее время болгарские силовики проводят проверку по факту случившегося.

В настоящее время инцидент расследуется как "применение смерти по неосторожности". По предварительным данным, причиной смерти двух россиян стала авария, произошедшая на борту судна.