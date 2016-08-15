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    ​Два морских пехотинца ранены при взрыве на юге Таиланда

    Взрывное устройство было заложено под полотно шоссейной дороги, которую патрулировали морские пехотинцы на мотоциклах

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Двое военнослужащих морской пехоты Таиланда ранены взрывом бомбы в провинции Наративат на "крайнем юге" Таиланда, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Взрыв произошел утром в понедельник. Взрывное устройство было заложено под полотно шоссейной дороги, которую патрулировали морские пехотинцы на мотоциклах, охраняя учителей государственных школ, сообщает газета Bangkok Post. По сведениям издания, один из двух пострадавших получил тяжелое ранение.

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