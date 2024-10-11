Два миротворца пострадали в результате взрывов недалеко от штаба сил ООН

В результате взрывов рядом со штаб-квартирой Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) в городе Эн-Накура два миротворца получили ранения. Это уже второй инцидент за последние 48 часов.

В результате взрывов рядом со штаб-квартирой Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) в городе Эн-Накура два миротворца получили ранения. Это уже второй инцидент за последние 48 часов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЮНИФИЛ.

"Двое миротворцев получили ранения после того, как возле наблюдательной вышки произошли взрывы. Они госпитализированы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после этого бульдозер израильской армии снес заграждения на позициях ЮНИФИЛ вблизи израильско-ливанской границы, после этого в непосредственной близости от позиций ООН появились танки.

"Наши миротворцы остались на месте, а для оказания помощи и укрепления позиций направили силы быстрого реагирования ЮНИФИЛ", - говорится в заявлении.