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    Два миротворца ООН погибли при взрыве мины в ООН

    Конвой миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) подорвался на мине в области Мопти
    © Yahoo News

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Конвой миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) подорвался на мине в области Мопти, два миротворца погибли, несколько получили ранения, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Инцидент произошел сегодня утром недалеко от малийского города Дуэнца, область Мопти.

    "В результате взрыва двое миротворцев погибли, несколько получили серьезные травмы", - говорится в заявлении миссии ООН.

    Миссия MINUSMA была учреждена в апреле 2013 года для осуществления специальных задач в сфере безопасности в Мали. 

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