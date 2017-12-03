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    Два массовых захоронения с телами 40 детей обнаружены в Ираке

    В 2014 году ИГ казнила тысячи изидов в Синджаре

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Военные Ирака обнаружили в Иракском Курдистане вблизи города Синджара два массовых захоронения, в которых находились тела 140 мирных жителей, включая женщин и детей.

    Как передает Report, об этом сообщает Al-Arabiya.

    В 2014 году ИГ казнила тысячи изидов в Синджаре, а также похитили в сексуальное рабство множество женщин и молодых девушек.

    Военные заявили, что в деревне Кабуси, к югу от Синджара, массовую могилу с останками 20 женщин и 40 детей. Второе захоронение, содержащее 80 тел изидов, было обнаружено в населенном пункте Джазира.

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