Два массовых захоронения с телами 40 детей обнаружены в Ираке

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Военные Ирака обнаружили в Иракском Курдистане вблизи города Синджара два массовых захоронения, в которых находились тела 140 мирных жителей, включая женщин и детей.

Как передает Report, об этом сообщает Al-Arabiya.

В 2014 году ИГ казнила тысячи изидов в Синджаре, а также похитили в сексуальное рабство множество женщин и молодых девушек.

Военные заявили, что в деревне Кабуси, к югу от Синджара, массовую могилу с останками 20 женщин и 40 детей. Второе захоронение, содержащее 80 тел изидов, было обнаружено в населенном пункте Джазира.