В аэропорту пригорода Мельбурна столкнулись два легкомоторных самолета

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Два легкомоторных самолета столкнулись в субботу на взлетно-посадочной полосе аэропорта юго-восточного пригорода Мельбурна Мураббин. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, на борту самолетов находились пять человек, трое из них с травмами были доставлены в больницу, двоим помощь оказали прямо на месте происшествия. Об этом сообщил представитель службы скорой помощи австралийского штата Виктория Джон Маллен.

Согласно предварительной информации спасателей, у находившегося в воздухе самолета внезапно отказал двигатель, и летчик пытался совершить посадку, в то время как другой самолет готовился взлететь. В результате столкновения оба воздушных судна получили серьезные повреждения.