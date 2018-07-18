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    Два легкомоторных самолёта потерпели крушение во Флориде, есть погибшие - ФОТО - ВИДЕО

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Два легкомоторных самолёта потерпели крушение в пригороде Майами (штат Флорида), погибли три человека.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

    По данным телеканала, оба самолёта вылетели с учебного аэродрома, который находится на территории международного аэропорта Майами. Находясь в воздухе, они столкнулись и упали на расстоянии примерно 15 километров от аэродрома. На месте крушения спасатели обнаружили тела трёх пилотов.

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