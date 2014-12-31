Два корабля ВМС США присоединились к поискам индонезийского лайнера

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Два корабля ВМС США присоединились к поискам индонезийского пассажирского самолета AirAsia, сообщил во вторник Пентагон.

Самолет пропал 28 декабря в индонезийской провинции Банка-Белитунг, на борту было 162 человека. Власти Индонезии сообщали об обнаружении в море у берегов Борнео обломков самолета и нескольких тел, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Корабли Sampson и Fort Worth присоединились к поисково-спасательной операции, касающейся рейса AirAsia QZ8501. О помощи попросило правительство Индонезии", — говорится в сообщении.