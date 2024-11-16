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Два командира "Исламского джихада" погибли в Дамаске при атаке израильских ВВС

Два командира "Исламского джихада" погибли в Дамаске при атаке израильских ВВС Радикальная палестинская группировка "Исламский джихад" сообщила о гибели двоих своих командиров 14 ноября во время удара израильских ВВС по западным районам Дамаска.
Другие страны
16 ноября 2024 г. 15:43
Два командира Исламского джихада погибли в Дамаске при атаке израильских ВВС

Радикальная палестинская группировка "Исламский джихад" сообщила о гибели двоих своих командиров 14 ноября во время удара израильских ВВС по западным районам Дамаска.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его информации, в результате воздушной атаки погибли свыше 20 человек, в том числе несколько мирных граждан. Помимо авиаудара по проспекту Меззе на западе сирийской столицы, ракеты были выпущены по предместью Кудсая, где находилась военная база "Исламского джихада".

14 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила проведение операции против объектов палестинской группировки "Исламский джихад" в Сирии. В заявлении ее пресс-службы указывалось, что израильские ВВС нанесли "значительный ущерб командному центру террористической организации и ее боевикам".

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