Два китайских истребителя перехватили самолет США над Восточно-Китайским морем

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Два китайских истребителя Су-30 совершили перехват самолета США над Восточно-Китайским морем.

Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ.

Речь идет о самолете WC-135 Constant Phoenix, который занимался обследованием атмосферы на предмет обнаружения следов ядерной деятельности. Американский самолет выполнял плановую миссию в международном воздушном пространстве над Восточно-Китайским морем.

Экипаж американского самолета назвал действия Китая "непрофессиональными". Американцы также заявили, что они не нарушали международное право.

В настоящее время инцидент обсуждается с Китаем по "соответствующим дипломатическим каналам".