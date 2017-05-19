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    Два китайских истребителя перехватили самолет США над Восточно-Китайским морем

    В настоящее время инцидент обсуждается с Китаем по соответствующим дипломатическим каналам

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Два китайских истребителя Су-30 совершили перехват самолета США над Восточно-Китайским морем.

    Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ.

    Речь идет о самолете WC-135 Constant Phoenix, который занимался обследованием атмосферы на предмет обнаружения следов ядерной деятельности. Американский самолет выполнял плановую миссию в международном воздушном пространстве над Восточно-Китайским морем.

    Экипаж американского самолета назвал действия Китая "непрофессиональными". Американцы также заявили, что они не нарушали международное право.

    В настоящее время инцидент обсуждается с Китаем по "соответствующим дипломатическим каналам".

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