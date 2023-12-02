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Два иранских военных советника погибли при израильской атаке на Дамаск

Два иранских военных советника погибли при израильской атаке на Дамаск Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщил о гибели в ходе ракетной атаки израильских ВВС на Дамаск двух своих советников, находившихся в Сирии.
Другие страны
2 декабря 2023 г. 19:27
Два иранских военных советника погибли при израильской атаке на Дамаск

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщил о гибели в ходе ракетной атаки израильских ВВС на Дамаск двух своих советников, находившихся в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA, соответствующее заявление распространено управлением по связям с общественностью КСИР.

"Два военных советника Корпуса стражей исламской революции были убиты в Сирии в результате недавней израильской бомбардировки, - отмечается в тексте. - Они выполняли миссию по оказанию поддержки исламскому сопротивлению в Сирии, которое противостоит сионистской агрессии".

Ранним утром израильские ВВС нанесли ракетный удар по окрестностям Дамаска. Представитель командования ВС арабской республики заявил, что "средства противовоздушной обороны сумели отразить агрессивное нападение, поразив большую часть ракет противника на подлете к столице". Позднее телеканал Al Hadath передал, что в шиитском пригороде Сейида-Зейнаб погибли два иранских советника и еще семь получили ранения.

Это первое официальное сообщение о жертвах среди членов КСИР с начала конфликта между Израилем и радикальными палестинскими группировками в секторе Газа 7 октября.

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