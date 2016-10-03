Два инцидента со стрельбой произошли в Миннеаполисе

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек получили ранения в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, при двух отдельных случаях стрельбы, сообщает Report со ссылкой на CNN.

Отмечается, что неизвестный утром 3 октября открыл огонь недалеко от полицейского участка Миннеаполиса. Полицейский незамедлительно прибыл на место преступления, где обнаружил двух мужчин с огнестрельными ранениями. По данным полиции, пистолет, из которого были произведены выстрелы, был найден на автомобильной парковке недалеко от места преступления.

Через 15 минут полицейский услышал несколько выстрелов в другой части города, где были найдены четверо пострадавших — трое мужчин и один подросток. В настоящее время один пострадавший находится в больнице в критическом состоянии.

Полиция задержала человека, которого подозревают во второй стрельбе.