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Два грузовых судна столкнулись у берегов Японии

Два грузовых судна столкнулись у берегов Японии Японское грузовое судно "Бякко" столкнулось с небольшим танкером "ULSAN PIONEER", зарегистрированным на Маршалловых островах.
Другие страны
28 мая 2021 г. 02:28
Два грузовых судна столкнулись у берегов Японии

Японское грузовое судно "Бякко" столкнулось с небольшим танкером "ULSAN PIONEER", зарегистрированным на Маршалловых островах.

Как передает Report со ссылкой на NHK, инцидент произошел во Внутреннем Японском море у побережья острова Сикоку.

В результате столкновения японское судно перевернулось. Из 12 членов экипажа 9 были спасены, трое числятся пропавшими без вести. На их поиски отправлены более 10 катеров береговой охраны.

Танкер "ULSAN PIONEER" в результате инцидента не получил серьезных повреждений. На его борту находятся 13 моряков - граждане Южной Кореи и Мьянмы. Никто из них не пострадал.

Судно следовало из китайского Нанкина в японский город Осака. Оно предназначено для перевозки химикатов. О каких-либо утечках после столкновения с "Бякко" на данный момент не сообщается.

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