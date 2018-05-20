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    Два грузовых поезда столкнулись на юго-востоке Мексики

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Не менее семи человек пострадали в субботу при столкновении двух грузовых поездов в штате Веракрус на юго-востоке Мексики. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, злоумышленники, намеревавшиеся ограбить один из составов, вывели из строя его тормоза, что стало причиной аварии.

    Министерство транспорта объявило о создании комиссии, которая займется расследованием случившегося. В начале месяца в этом же регионе неудачная попытка ограбления привела к крушению грузового поезда в районе Акультцинго. С рельсов сошли локомотив и четыре вагона.

    Грузовые поезда часто становятся целями мексиканских преступников. Они останавливают составы, после чего опустошают вагоны. По некоторым данным, только в штате Пуэбла ежедневно происходит более десяти нападений такого рода.

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