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    Два гражданина США подверглись обстрелу в Саудовской Аравии

    Инцидент произошел на востоке страны

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Неизвестные в Саудовской Аравии открыли огонь по автомобилю, в котором находились два гражданина США,  сообщает Report со ссылкой на AFP.

    Cогласно данным местной полиции, в результате  обстрела один из пассажиров машины был ранен.

    Агентство уточнило, что инцидент произошел в пятницу на востоке страны. Раненый американец был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

    Данных о том, кто именно открыл огонь по автомобилю, в настоящее время нет.

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