Два гражданина США подверглись обстрелу в Саудовской Аравии

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Неизвестные в Саудовской Аравии открыли огонь по автомобилю, в котором находились два гражданина США, сообщает Report со ссылкой на AFP.

Cогласно данным местной полиции, в результате обстрела один из пассажиров машины был ранен.

Агентство уточнило, что инцидент произошел в пятницу на востоке страны. Раненый американец был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

Данных о том, кто именно открыл огонь по автомобилю, в настоящее время нет.