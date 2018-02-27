Два гражданина Перу погибли, пытаясь улететь из Эквадора в стойке шасси

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Два перуанца, пытавшиеся улететь из Эквадора без билета в стойке шасси самолета, погибли при падении на землю.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил генерал полиции Марсело Тобар, погибшие были обнаружены на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Гуаякиль после взлета самолета.

При этом лайнер прибыл из Перу, отмечает прокуратура. По данным портала Comercio, изначально он прилетел в Эквадор из Перу, а затем оттуда вылетел в Нью-Йорк. В итоге самолет был вынужден вернуться, так как эквадорские власти подозревали, что в стойках шасси могут прятаться другие безбилетные пассажиры.