Два французских министра получили письма с угрозами

Неизвестные лица направили письма с угрозами в адрес двух членов французского правительства - министра экономики Брюно Ле Мэра и министра государственного действия и госфинансов Жеральда Дарманена, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В письма были вложены пули. В тексте писем неизвестные угрожали министрам расправой.

Отметим, что в минувшие недели целый ряд региональных представительств правящей партии "Республика на марше" был разгромлен неизвестными лицами, недовольными социально-экономическим курсом правительства. Одновременно активисты экологического движения начали похищать из мэрий различных городов портреты президента страны Эмманюэля Макрона, чтобы таким образом высказать свое недовольство "бездействию властей в вопросах защиты климата".