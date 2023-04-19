Два финских города предложили разместить у себя инфраструктуру НАТО

Уже два финских города - Риихимяки и Каухава, спустя две недели после вступления страны в Североатлантический альянс, предложили разместить инфраструктуру НАТО на своей территории.

Уже два финских города - Риихимяки и Каухава, спустя две недели после вступления страны в Североатлантический альянс, предложили разместить инфраструктуру НАТО на своей территории.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это следует из сообщений муниципалитетов этих городов.

По мнение экспертов, вступление Финляндии в НАТО принесет дополнительные инвестиции, в частности, в развитие инфраструктуры муниципалитетов, где будут размещены какие-либо подразделения альянса. При этом никаких решений по инфраструктуре НАТО в Финляндии не принято.

Мэр города Каухава Веса Рантала обосновывает в пресс-релизе желание разместить базу НАТО хорошим местоположением города, также указывая на то, что в Каухава до 2015 года действовал единственный военный аэродром Финляндии.

Мэр Риихимяки Йоуни Эхо уверяет в сообщении для прессы, что многие структуры и подразделения Сил обороны уже действуют в городе и структурам альянса не потребуется больших первоначальных инвестиций.

Оба руководителя уверены, что сотрудничество с НАТО несет потенциал для создания нового бизнеса в муниципалитетах и открытия новых возможностей финансирования как через ЕС, так и через НАТО.

Финляндия стала 31-й страной-членом Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года.