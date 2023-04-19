О нас

Два финских города предложили разместить у себя инфраструктуру НАТО

Два финских города предложили разместить у себя инфраструктуру НАТО Уже два финских города - Риихимяки и Каухава, спустя две недели после вступления страны в Североатлантический альянс, предложили разместить инфраструктуру НАТО на своей территории.
Другие страны
19 апреля 2023 г. 16:07
Два финских города предложили разместить у себя инфраструктуру НАТО

Уже два финских города - Риихимяки и Каухава, спустя две недели после вступления страны в Североатлантический альянс, предложили разместить инфраструктуру НАТО на своей территории.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это следует из сообщений муниципалитетов этих городов.

По мнение экспертов, вступление Финляндии в НАТО принесет дополнительные инвестиции, в частности, в развитие инфраструктуры муниципалитетов, где будут размещены какие-либо подразделения альянса. При этом никаких решений по инфраструктуре НАТО в Финляндии не принято.

Мэр города Каухава Веса Рантала обосновывает в пресс-релизе желание разместить базу НАТО хорошим местоположением города, также указывая на то, что в Каухава до 2015 года действовал единственный военный аэродром Финляндии.

Мэр Риихимяки Йоуни Эхо уверяет в сообщении для прессы, что многие структуры и подразделения Сил обороны уже действуют в городе и структурам альянса не потребуется больших первоначальных инвестиций.

Оба руководителя уверены, что сотрудничество с НАТО несет потенциал для создания нового бизнеса в муниципалитетах и открытия новых возможностей финансирования как через ЕС, так и через НАТО.

Финляндия стала 31-й страной-членом Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
13 апреля 2023 г. 11:42
Бавария отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
"Бавария" отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
13 апреля 2023 г. 19:06
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
14 апреля 2023 г. 17:55
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
17 апреля 2023 г. 12:23
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
17 апреля 2023 г. 19:59
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
18 апреля 2023 г. 12:56
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
18 апреля 2023 г. 20:30
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
19 апреля 2023 г. 09:47
В Баку ожидается сильный ветер
В Баку ожидается сильный ветер
12 апреля 2023 г. 17:41
​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Фото​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
14 апреля 2023 г. 08:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi