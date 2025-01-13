Два эстонских лыжника погибли под лавиной во французских Альпах

Сход снежной лавины во французских Альпах привел к гибели двух эстонских лыжников.

Сход снежной лавины во французских Альпах привел к гибели двух эстонских лыжников.

Как передает Report, об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на пресс-службу курорта.

Согласно данным, у погибших не было лавинного снаряжения.

Отмечается, что группа из шести эстонцев в воскресенье каталась на лыжах вне маркированной зоны на горнолыжном курорте Валь-д'Изер (Савойя), когда сошла лавина шириной 100 метров и длиной 300 метров.

Всего под лавиной оказались четверо мужчин, один из них был по пояс в снегу и смог выбраться самостоятельно. Спасателям удалось освободить одного из лыжников менее чем за 10 минут. Двух других лыжников обнаружили собаки-спасатели курорта – одного через 40, а другого через 50 минут после схода лавины; у обоих произошла остановка сердца.