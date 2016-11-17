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    Два десантных корабля ВМФ России вошли в Средиземноморье

    Оба корабля направляются для доставки грузов в сирийский порт Тартус

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Большой десантный корабль Северного флота "Георгий Победоносец", направляясь с грузом в Сирию, в среду прошел через черноморские проливы в акваторию Средиземного моря.

    Как передает Report, об этом сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

    По сообщению британских сайтов, через Гибралтарский пролив в Средиземноморье также вошел большой десантный корабль Балтийского флота "Королев".

    Предполагается, что оба корабля направляются для доставки грузов в сирийский порт Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море. После завершения похода в Сирию, как ожидается, оба корабля отправятся на базу Черноморского флота в Севастополе.

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