Два десантных корабля ВМФ России вошли в Средиземноморье

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Большой десантный корабль Северного флота "Георгий Победоносец", направляясь с грузом в Сирию, в среду прошел через черноморские проливы в акваторию Средиземного моря.

Как передает Report, об этом сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

По сообщению британских сайтов, через Гибралтарский пролив в Средиземноморье также вошел большой десантный корабль Балтийского флота "Королев".

Предполагается, что оба корабля направляются для доставки грузов в сирийский порт Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море. После завершения похода в Сирию, как ожидается, оба корабля отправятся на базу Черноморского флота в Севастополе.