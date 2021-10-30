Два демонстранта погибли в суданском пригороде Хартума

Массовая демонстрация началась в суданском городе-спутнике Омдурман в пригороде Хартума.

Массовая демонстрация началась в суданском городе-спутнике Омдурман в пригороде Хартума.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщается в заявлении Центрального комитета врачей Судана.

Участники демонстрации собрались на улице в рамках призыва "демонстрации миллионов" против решений командующего армии Абдель Фаттаха Бурхана.

Жертвами стрельбы силовиков военного совета стали двое демонстрантов.

"Два человека погибли из числа демонстрантов в Омдурман в пригороде Хартума в результате стрельбы сил военного совета во время акции "демонстрация миллионов 30 октября" (организованной) против решений командующего армией Судана", - отмечается в заявлении.