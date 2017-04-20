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    Два человека задержаны в Лондоне по подозрению в подготовке терактов

    20-летний мужчина был задержан на западе британской столицы, 23-летняя женщина - на севере города© EPA/UPG

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Два человека были задержаны сегодня в разных районах Лондона по подозрению в подготовке терактов.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

    "Сотрудники антитеррористической полиции сегодня утром, 20 апреля, задержали на западе Лондона 20-летнего мужчину", - говорится в пресс-релизе.

    В Скотленд-Ярде уточнили, что задержанный "подозревается в подготовке терактов".

    Еще одно задержание было произведено на севере британской столице. Речь идет о 23-летней женщине.

    "Она была задержана в рамках совместного с бельгийской федеральной полицией расследования, связанного с содействием в организации поездок в Сирию, ее подозревают в подготовке терактов", - отмечается в сообщении.

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