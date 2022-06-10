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Два человека упали в чан с расплавленным шоколадом на фабрике Mars в США

Два человека упали в чан с расплавленным шоколадом на фабрике Mars в США Двое сотрудников американской компании Mars упали в резервуар с расплавленным шоколадом на фабрике в штате Пенсильвания в четверг.
Другие страны
10 июня 2022 г. 11:44
Два человека упали в чан с расплавленным шоколадом на фабрике Mars в США

Двое сотрудников американской компании Mars упали в резервуар с расплавленным шоколадом на фабрике в штате Пенсильвания в четверг.

Как Report со ссылкой на ТАСС, об этом телекомпании CNN сообщил помощник руководителя службы экстренной помощи округа Ланкастер Ник Шенбергер.

"Одного пострадавшего доставили в больницу наземным транспортом. Второго сотрудника - на вертолете", - сказал Шенбергер.

Как сотрудники попали в бак и насколько серьезные травмы они получили, не уточняется. Известно, что спасатели не смогли вызволить людей прямо из цистерны, в стене резервуара пришлось делать отверстие.

Представитель фабрики заверил CNN, что "компания держит ситуацию под контролем и сконцентрировала внимание на поддержке аварийных служб", работающих на месте происшествия.

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Версия на английском языке 2 people rescued after falling in tank full of chocolate in Pennsylvania

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