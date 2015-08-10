​Два человека ранены в Фергюсоне в ходе стрельбы

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Два человека получили огнестрельные ранения в Фергюсоне при стрельбе в ходе ночных протестов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в полиции округа Сент-Луис.

При каких обстоятельствах пострадали люди и в каком состоянии они находятся, не сообщается. По заявлению полиции, по крайней мере один из двух случаев стрельбы включал перестрелку с полицией, которая подверглась обстрелу из двух автомобилей без номерных знаков. Никаких подробностей не сообщается.

Также в ходе протестов были взломаны два магазина в районе протестов. Полиция, которая обеспечивала днем в воскресенье порядок в обычной форме, теперь патрулирует улицы города в штурмовом обмундировании.

В воскресенье активисты и протестующие отметили год со дня смерти Майкла Брауна — 18-летнего афроамериканца, застреленного белым полицейским в Фергюсоне. Смерть Брауна и оправдание стрелявшего полицейского судом присяжных спровоцировали массовые протесты и беспорядки по всей Америке.