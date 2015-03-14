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    Два человека ранены при нападении в парижском метро

    На месте работают представители правоохранительных органов

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ Два человека получили тяжелые ранения в результате нападения мужчины на станции метро в Париже, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Произошло нападение, два человека получили тяжелые ранения. Нападавший задержан полицией", - сообщили РИА Новости сотрудники полиции, работающие на месте происшествия. Они не уточнили, чем был вооружен нападавший.

    Инцидент произошел утром в субботу на станции метро Villiers в XVII округе Парижа. В настоящее время поезда, следующие по 3 ветке парижского метро, проезжают эту станцию без остановок. На месте работают представители правоохранительных органов.



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