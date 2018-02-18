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    Два человека пострадали при авианалете ВВС Израиля в секторе Газа

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ ВВС Израиля нанесли удар по 18 целям, расположенным в секторе Газа.

    Как передает Report, в результате авиаудара пострадали 2 человека, которые были доставлены в госпиталь.

    По уверениям военных, удары были нанесены в том числе по подземному туннелю, наблюдательным вышкам, тренировочным лагерям и оружейным мастерским.

    Напомним, по сообщению израильской стороны, в результате инцидента с подрывом фугаса на пути следования военного патруля были ранены 4 солдата.

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