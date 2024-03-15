Два человека погибли во время урагана в штате Огайо

Полиция американского штата Огайо подтвердила гибель двух человек во время урагана.

Полиция американского штата Огайо подтвердила гибель двух человек во время урагана.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Власти не исключают, что число жертв может увеличиться. Более 20 человек получили травмы, многие из них - тяжелые.

Ураганный ветер нанес ущерб жилым домам и офисам. Кроме того, тысячи человек остались без электричества из-за повреждения линий электропередач на западе Огайо и на востоке Индианы.

В ночь на пятницу шторм с грозой и сильным ветром обрушился на некоторые районы центральной и восточной части США. В Огайо и нескольких других штатах был объявлен второй из пяти возможных уровней опасности.

Ожидается, что в пятницу непогода затронет юго-восток США.