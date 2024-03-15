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Два человека погибли во время урагана в штате Огайо

Два человека погибли во время урагана в штате Огайо Полиция американского штата Огайо подтвердила гибель двух человек во время урагана.
Другие страны
15 марта 2024 г. 13:44
Два человека погибли во время урагана в штате Огайо

Полиция американского штата Огайо подтвердила гибель двух человек во время урагана.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Власти не исключают, что число жертв может увеличиться. Более 20 человек получили травмы, многие из них - тяжелые.

Ураганный ветер нанес ущерб жилым домам и офисам. Кроме того, тысячи человек остались без электричества из-за повреждения линий электропередач на западе Огайо и на востоке Индианы.

В ночь на пятницу шторм с грозой и сильным ветром обрушился на некоторые районы центральной и восточной части США. В Огайо и нескольких других штатах был объявлен второй из пяти возможных уровней опасности.

Ожидается, что в пятницу непогода затронет юго-восток США.

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