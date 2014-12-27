​Два человека погибли в столкновениях между курдами в Турции

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Два человека погибли и три ранены в провинции Ширнак на юго-востоке Турции в ходе столкновений между курдами - членами молодежного крыла запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и исламистской партии Хюда.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, столкновения произошли в субботу в городе Джизре недалеко от сирийской границы. Две группы курдов с разными политическими взглядами вступили в перестрелку на улицах города. Бронетехника турецких сил безопасности не смогла вмешаться в конфликт из-за рвов на городских улицах, вырытых сторонниками РПК.

Столкновения осудил сопредседатель курдской Партии демократических регионов Камуран Юксек.

"Мы потеряли наших братьев. Нельзя поддаваться на провокации и открывать ответный огонь. Мы не хотим столкновений между курдами", - сказал он.