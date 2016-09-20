Два человека погибли в США при крушении легкомоторного самолета

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В американском штате Висконсин потерпел крушение легкомоторный самолет, два человека погибли.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным полиции, самолет летел над национальным парком Peninsula State Park и внезапно пропал с радаров.

Согласно информации ряда изданий, в результате трагедии погибли 16-летняя Оливия Даль и 69-летний Ральф Келлер.

Известно, что девушка брала уроки пилотирования и планировала получить лицензию пилота.

Мужчина был волонтёром, который доставлял её на занятия.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Обломки самолета и тела двух погибших нашли через час поисков.