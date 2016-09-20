Два человека погибли в США при крушении легкомоторного самолета

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В американском штате Висконсин потерпел крушение легкомоторный самолет, два человека погибли.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным полиции, самолет летел над национальным парком Peninsula State Park и внезапно пропал с радаров.
Согласно информации ряда изданий, в результате трагедии погибли 16-летняя Оливия Даль и 69-летний Ральф Келлер.
Известно, что девушка брала уроки пилотирования и планировала получить лицензию пилота.
Мужчина был волонтёром, который доставлял её на занятия.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Обломки самолета и тела двух погибших нашли через час поисков.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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