Два человека погибли в США из-за урагана

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Два человека погибли в американском городе Уилмингтон в штате Северная Каролина из-за урагана «Флоренс».

Как передает Report со ссылкой на CBS, погибли мать с ребёнком.

Отмечается, что они получили смертельные травмы в результате падения дерева на их дом.

По данным телекомпании, в происшествии пострадал также отец семейства, который был госпитализирован.

Эту информацию подтвердили в полиции города.

«Полицейский департамент Уилмингтона подтверждает первые два смертельных случая, вызванных ураганом «Флоренс». В городе погибли мать с младенцем, когда на их дом упало дерево. Отец был госпитализирован с травмами», — говорится в заявлении полиции в Twitter.