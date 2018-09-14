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    Два человека погибли в США из-за урагана

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Два человека погибли в американском городе Уилмингтон в штате Северная Каролина из-за урагана «Флоренс».

    Как передает Report со ссылкой на CBS, погибли мать с ребёнком.

    Отмечается, что они получили смертельные травмы в результате падения дерева на их дом.

    По данным телекомпании, в происшествии пострадал также отец семейства, который был госпитализирован.

    Эту информацию подтвердили в полиции города.

    «Полицейский департамент Уилмингтона подтверждает первые два смертельных случая, вызванных ураганом «Флоренс». В городе погибли мать с младенцем, когда на их дом упало дерево. Отец был госпитализирован с травмами», — говорится в заявлении полиции в Twitter.

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