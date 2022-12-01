Два человека погибли в результате торнадо на юге США

Два человека погибли в результате удара 30 торнадо на юге США.

Два человека погибли в результате удара 30 торнадо на юге США.

Как передает Report , об этом сообщает ABC News.

"Два человека погибли в центральной части штата Алабама после торнадо с ветром до 115 миль в час (185 км/ч. – ред.)", — говорится в сообщении.

Жертвами оказались 39-летняя Чикита Броднакс и ее восьмилетний сын. Отец ребенка получил травмы и был госпитализирован.

Отмечается, что не менее 30 торнадо зафиксированы в штатах Миссисипи, Луизиана и Алабама. Основной удар стихии пришелся на утро 30 ноября. Повреждения инфраструктуры наблюдались в нескольких районах Миссисипи, а в штатах Техас и Кентукки выпал град размером с "мячи для гольфа".