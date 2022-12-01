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Два человека погибли в результате торнадо на юге США

Два человека погибли в результате торнадо на юге США Два человека погибли в результате удара 30 торнадо на юге США.
Другие страны
1 декабря 2022 г. 07:12
Два человека погибли в результате торнадо на юге США

Два человека погибли в результате удара 30 торнадо на юге США.

Как передает Report, об этом сообщает ABC News.

"Два человека погибли в центральной части штата Алабама после торнадо с ветром до 115 миль в час (185 км/ч. – ред.)", — говорится в сообщении.

Жертвами оказались 39-летняя Чикита Броднакс и ее восьмилетний сын. Отец ребенка получил травмы и был госпитализирован.

Отмечается, что не менее 30 торнадо зафиксированы в штатах Миссисипи, Луизиана и Алабама. Основной удар стихии пришелся на утро 30 ноября. Повреждения инфраструктуры наблюдались в нескольких районах Миссисипи, а в штатах Техас и Кентукки выпал град размером с "мячи для гольфа".

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