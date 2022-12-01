Два человека погибли в результате торнадо на юге США

Два человека погибли в результате удара 30 торнадо на юге США.
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"Два человека погибли в центральной части штата Алабама после торнадо с ветром до 115 миль в час (185 км/ч. – ред.)", — говорится в сообщении.
Жертвами оказались 39-летняя Чикита Броднакс и ее восьмилетний сын. Отец ребенка получил травмы и был госпитализирован.
Отмечается, что не менее 30 торнадо зафиксированы в штатах Миссисипи, Луизиана и Алабама. Основной удар стихии пришелся на утро 30 ноября. Повреждения инфраструктуры наблюдались в нескольких районах Миссисипи, а в штатах Техас и Кентукки выпал град размером с "мячи для гольфа".