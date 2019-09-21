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Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

​Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

Два человека погибли, восемь получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе округа Ланкастер, на северо-востоке американского штата Южная Каролина.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на власти.

Отмечается, что стрельба произошла приблизительно в 02:42 по местному времени в ночном клубе Old Skool Sports Bar & Grill. "Два человека погибли, еще многие серьезно ранены", - цитирует телеканал шерифа округа Барри Фэила.

По данным телеканала, среди погибших двое мужчин, пострадавшие были направлены в больницы. Отмечается, что полиция начала расследование по делу, ведется поиск стрелявших.

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