Два человека погибли в результате перестрелок в швейцарском городе Сион

Два человека погибли и еще один получил ранения в результате двух перестрелок в швейцарском городе Сион.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила полиция кантона Вале.
Мотивы стрелка неизвестны, и он еще не задержан.
"Незадолго до 08.00 утра понедельника неизвестный мужчина застрелил нескольких человек в Сионе. Два человека погибли, еще один ранен. Полиция кантона Вале немедленно ввела в действие меры по задержанию стрелявшего", - говорится в заявлении полиции.
Местная полиция предполагает, что преступник был знаком со своими жертвами.