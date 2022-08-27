Два человека погибли в результате крушения самолета в Румынии

Смертью двух человек закончилось крушение легкого самолета в районе населенного пункта Румынии Летка Ноуэ в уезде Джурджу.

Смертью двух человек закончилось крушение легкого самолета в районе населенного пункта Румынии Летка Ноуэ в уезде Джурджу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал Digi-24.

"Самолет поднялся в воздух с аэродрома в Летка Ноуэ, и вскоре свидетель сообщил, что он упал в соседнем лесу. Два находившихся в кабине человека погибли", - заявил в интервью телеканалу глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии Раед Арафат.

На место происшествия прибыли пожарные и машины скорой помощи, причины катастрофы выясняются.