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Два человека погибли в результате крушения самолета в Румынии

Два человека погибли в результате крушения самолета в Румынии Смертью двух человек закончилось крушение легкого самолета в районе населенного пункта Румынии Летка Ноуэ в уезде Джурджу.
Другие страны
27 августа 2022 г. 21:32
Два человека погибли в результате крушения самолета в Румынии

Смертью двух человек закончилось крушение легкого самолета в районе населенного пункта Румынии Летка Ноуэ в уезде Джурджу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал Digi-24.

"Самолет поднялся в воздух с аэродрома в Летка Ноуэ, и вскоре свидетель сообщил, что он упал в соседнем лесу. Два находившихся в кабине человека погибли", - заявил в интервью телеканалу глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии Раед Арафат.

На место происшествия прибыли пожарные и машины скорой помощи, причины катастрофы выясняются.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniyada təyyarə qəzası olub, ölənlər var

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